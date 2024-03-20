

В ЦИК прошла встреча с представителями Совета Европы

20.03.2024 13:19





Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили и директор Центра развития, реформ и обучения избирательных систем Натия Заалишвили встретились с координатором избирательной программы секретариата Парламентской ассамблеи Совета Европы Франком Дешлером и руководителем отдела межпарламентского сотрудничества и поддержки проектов Лири Копачи Ди Мишель.



Сегодня в ЦИК прошла рабочая встреча, на которой стороны обсудили вопросы сотрудничества ЦИК и Совета Европы, а также обсудили проекты и планы на будущее, поддерживаемые Советом Европы. Председатель ЦИК подчеркнул проекты, которые реализуются при поддержке Совета Европы, и поблагодарил их за вклад в развитие партнерства и избирательных процессов.



Георгий Каландаришвили также проинформировал представителей Совета Европы о выборах 26 октября 2024 года и отметил, что ЦИК активно готовится провести парламентские выборы на высоком профессиональном уровне и в соответствии с европейскими стандартами.



Интенсивно продолжаются кампания по информированию избирателей и образовательные проекты, связанные с использованием электронных технологий. Председатель ЦИК также поговорил с участниками встречи о результатах международного аудита электронных средств выборов и других важных вопросах касательно выборов. По его словам, участие и поддержка международных партнеров имеет особое значение и способствует демократическому проведению избирательного процесса.





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