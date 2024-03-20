

Саакашвили: во время моего президентства мы спасли наших моряков

20.03.2024 13:30





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вспоминает захват сомалийскими пиратами грузинских моряков. На своей странице в соцсети Facebook, третий президент Грузии написал:



«Помните то время, когда правительство заботилось о народе и принимало судьбу каждого грузина близко к сердцу? Это происходило во время моего президентства.



Когда сомалийские пираты захватили наших моряков, мы создали специальную группу под руководством моего товарища, первого заместителя министра экономики Георгия Карбелашвили. Он отправился на границу в Сомали и почти каждый день разговаривал со мной по телефону. С моего разрешения Георгий собрал на месте международный вооруженный спецназ, и мы с помощью внезапного для пиратов рейда спасли не только наших, но и нескольких турецких моряков.



Позже мы отправили президентский самолет в Момбасу, и с Эрдоганом организовали совместный прием для моряков двух стран в аэропорту Стамбула, который транслировали СМИ всего мира.



Вот как смогла маленькая Грузия сделать то, что не смогли сделать во много раз более крупные и сильные чем мы государства», — написал Саакашвили в соцсети.



SOVA

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