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Грузия заняла 91-е место во Всемирном рейтинге счастья
20.03.2024 13:41
Грузия заняла 91-е место из 143 стран в Рейтинге счастья, опубликованным Оксфордским университетом.
Согласно отчету, самой счастливой страной в мире является Финляндия. На втором месте Дания, на третьем Исландия, на четвертом — Швеция, на пятом — Израиль. Самые несчастные — Афганистан и Ливан.
Среди стран Южного Кавказа Армения счастливее Грузии и заняла 82 место. Азербайджан находится на 101-м месте. Украина заняла 105 строчку. Россия на 72-м месте.
Впервые в истории доклада, США и Германия в этом году больше не входят в двадцатку самых счастливых стран. Их места заняли Коста-Рика и Кувейт. Авторы исследования отмечают тенденцию: в топ счастливых стран больше не входит ни одно из крупнейших государств мира.
Для составления рейтинга использовались данные всемирного опроса Gallup за 2021-2023 годы, и так называемая «лестница Кантрила» степени удовлетворенностью жизнью. В этом рейтинге учитывается не общий уровень процветания стран, а восприятие людей таких факторов, как личное благополучие, продолжительность жизни, социальные связи, личная свобода, коррупция, доминирующие эмоции.
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