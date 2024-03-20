

Посол ЕС в Грузии: цель девяти шагов – улучшить жизнь населения Грузии

20.03.2024 13:51





«Цель девяти шагов (рекомендаций Еврокомиссии – ред.) – улучшить жизнь населения Грузии», заявил посол Евросоюза Павел Герчинский, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.



Как отмечает дипломат, после вступления Грузии в ЕС граждане будут пользоваться полными трудовыми правами, действующими на всей территории Евросоюза.



«Прежде всего статус кандидата в ЕС для Грузии – это признание сильной поддержки грузинским населением своего европейского будущего. Будущее Грузии в Европейском Союзе связано с выполнением нескольких важных, известных девяти шагов. Их реализация имеет решающее значение для перехода Грузии к следующему этапу, который заключается в начале переговоров о вступлении в Европейский Союз. Цель всех этих шагов и этапов – не угодить Брюсселю, их цель – улучшить жизнь населения Грузии и приблизить Грузию к стандартам Евросоюза», – сказал он.



На этом пути важны конструктивные и скоординированные действия политических лидеров, привлечение к процессу гражданского общества и бизнес-сектора, продолжил Герчинский: «Вы можете быть уверены, что Европейский Союз будет поддерживать Грузию на каждом этапе пути. Верховенство закона и права человека должны быть компасом Грузии на пути к вступлению в Европейский Союз».



Дипломат также отметил, что ЕС и Грузия совместно работают над развитием рынка труда для граждан Грузии, с помощью «расширения высококачественного профессионального образования, улучшения трудовой политики и поддержки образования в области предпринимательства». Планируется облегчить возможность легального трудоустройства граждан Грузии в странах ЕС, заявил Герчинский:



«В рамках процесса присоединения к ЕС Грузия должна привести законодательство в сфере занятости и труда в соответствие со сводом законов Европейского Союза и обеспечить его исполнение. Сюда входят позитивные изменения, связанные с условиями труда, рабочим временем, недискриминацией и другими правами и обязанностями служащих. Поскольку членство в ЕС в итоге означает получение и использование «четырех свобод» – свободы передвижения товаров, капитала, услуг и людей – как только Грузия вступит в ЕС, граждане Грузии будут пользоваться полными трудовыми правами на всей территории ЕС. К таковым относятся социальное обеспечение и обязательное страхование, официальное трудоустройство, заработная плата и пенсии», – сказал Герчинский.



В декабре 2023 года Грузия официально получила статус кандидата на вступление в ЕС. В докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны девять приоритетов, которые предстоит реализовать Тбилиси.





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