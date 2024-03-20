

Около 50 организаций заявляют, что вопрос веттинга судей не может быть закрыт

20.03.2024 16:18





Неправительственные организации реагируют на заявления премьер-министра и спикера парламента о том, что вопрос создания механизма проверки добропорядочности судей закрыт.



Около 50 организаций утверждают, что этот вопрос не может быть закрыт, поскольку эта просьба Еврокомиссии является важной предпосылкой для открытия переговоров с Грузией о членстве в ЕС.



«Сегодня стоят принципиальные вопросы о добросовестности лиц, занимающих руководящие должности в судебной системе, и о владении ими имуществом, несовместимым с должностными обязанностями. Несколько влиятельных судей подверглись санкциям со стороны стратегического партнера Грузии – Соединенных Штатов Америки. Прежде всего, интересом правительства и самих судей должно быть снять все вопросы в обществе. Нам непонятно, если нет проблем с честностью судей, почему политические и судебные власти выступают против этого процесса», — говорится в заявлении.



Общественные организации считают, что правительство, закрывая вопрос проверки добропорядочности судей, вопреки воле грузинского народа, ставит под угрозу процесс евроинтеграции.



Организации, подписавшие заявление, призывают власти признать существующие проблемы в судебной системе и начать реальную реализацию условий, предусмотренных 9 условиями представленными Еврокомиссией.





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