|
|
|
Кобахидзе вместе с Ильей Топурия открыл многофункциональный спортивный комплекс в Рустави
20.03.2024 18:07
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с чемпионом UFC Ильей Топурия открыл в Рустави многофункциональный спортивный комплекс.
В спорткомплексе Илью Топурия встретили болельщики.
Премьер-министр еще раз поздравил его с тем, что он стал чемпионом UFC, и поблагодарил.
«Хочу сегодня поздравить руставцев с открытием спорткомплекса. Поздравляю с поясом UFC Илью Топурия, который сегодня находится в Рустави. Четыре-пять лет назад никто не мог предположить, что этот пояс окажется в Рустави и что его привезет необыкновенный, благородный человек Илья Топурия. Мы еще раз благодарим его за патриотизм и поздравляем с успехами», — заявил премьер-министр.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна