

Кобахидзе вместе с Ильей Топурия открыл многофункциональный спортивный комплекс в Рустави

20.03.2024 18:07





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с чемпионом UFC Ильей Топурия открыл в Рустави многофункциональный спортивный комплекс.



В спорткомплексе Илью Топурия встретили болельщики.



Премьер-министр еще раз поздравил его с тем, что он стал чемпионом UFC, и поблагодарил.



«Хочу сегодня поздравить руставцев с открытием спорткомплекса. Поздравляю с поясом UFC Илью Топурия, который сегодня находится в Рустави. Четыре-пять лет назад никто не мог предположить, что этот пояс окажется в Рустави и что его привезет необыкновенный, благородный человек Илья Топурия. Мы еще раз благодарим его за патриотизм и поздравляем с успехами», — заявил премьер-министр.





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