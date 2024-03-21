

Глава МВД: Очень многие имеют близкие связи в России, в том числе из оппозиции

21.03.2024 10:06





Очень многие имеют близкие связи в России, в том числе из оппозиции, - так министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури ответил на вопрос журналистов: «какова ваша позиция относительно распространившейся информации, что бывший советник министра обороны Давид Хидашели является другом российского бизнесмена Владимира Евтушенкова».



По словам Вахтанга Гомелаури, Давид Хидашели не был его советником, поэтому не знает, с кем у него связи и к какой информации имел доступ.



«Я не знаю, друг ли этот человек Евтушенкова или кого-то другого, как мне вам ответить. Может быть, наоборот, делал хорошее дело. Почему плохо? Вы знаете, он плохой человек?



Очень многие имеют близкие связи в России, в том числе из оппозиции, и имеют финансирующих, не заставляйте меня вдаваться в детали», - сказал Вахтанг Гомелаури.





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