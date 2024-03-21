

Чемпиона UFC Илью Топурия наградят в Грузии Орденом Чести

21.03.2024 12:26





Премьер-министр и председатель парламента Грузии представили чемпиона UFC Илью Топурия к награждению орденом Чести.



Ираклий Кобахидзе и Шалва Папуашвили в установленном законом порядке уже обратились к президенту Грузии с соответствующими представлением.



Чемпион UFC Илья Топурия прибыл в Грузию 18 марта по приглашению премьер-министра Ираклия Кобахидзе.





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