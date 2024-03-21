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Сегодня в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС
21.03.2024 12:28
Сегодня в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС.
В рамках двухдневного саммита лидеры поговорят об усилении обороноспособности Европы. Основной темой станет продолжающаяся война в Украине.
Как отмечается в пресс-релизе Евросовета, разговор также коснется ситуации на Ближнем Востоке, миграции и проблем в аграрном секторе.
«Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо. До сих пор ЕС и его государства-члены предоставили Украине поддержку в размере 138 миллиардов евро», — говорится в пресс-релизе Европейского совета.
Как известно, на саммите также будет обсуждаться политика расширения ЕС, конкретнее, разговор коснется Украины, Молдовы и Боснии-Герцеговины.
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