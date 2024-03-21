

Премьер-министр поздравляет грузинских журналистов с профессиональным днем

21.03.2024 12:28





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравляет грузинских журналистов с профессиональным днем.



Ираклий Кобахидзе отмечает, что свободная медиа и независимая журналистика – важное достижение, которое всегда будет защищено.



«Поздравляю журналистов с Днем грузинской журналистики. Грузинская журналистика пишет свою историю уже более ста лет, и это очень ценный опыт. Ваша роль в процессе информирования общественности особенная. Свободная медиа и независимая журналистика – важное достижение, которое мы всегда будем защищать и заботиться. Еще раз поздравляю вас с профессиональным днем. Желаю вам высокого общественного доверия и успехов», — говорится в заявлении Ираклия Кобахидзе.





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