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Премьер-министр поздравляет грузинских журналистов с профессиональным днем
21.03.2024 12:28
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравляет грузинских журналистов с профессиональным днем.
Ираклий Кобахидзе отмечает, что свободная медиа и независимая журналистика – важное достижение, которое всегда будет защищено.
«Поздравляю журналистов с Днем грузинской журналистики. Грузинская журналистика пишет свою историю уже более ста лет, и это очень ценный опыт. Ваша роль в процессе информирования общественности особенная. Свободная медиа и независимая журналистика – важное достижение, которое мы всегда будем защищать и заботиться. Еще раз поздравляю вас с профессиональным днем. Желаю вам высокого общественного доверия и успехов», — говорится в заявлении Ираклия Кобахидзе.
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