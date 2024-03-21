

Саакашвили: Грузия стала задним двором России

21.03.2024 12:30





Третий президент поблагодарил Парламентскую ассамблею Euronest за поддержку европейской интеграции Грузии. В своем обращении бывший глава государства написал:



«Дорогие коллеги из Парламентской ассамблеи Euronest, я с приятно вспоминаю работу с Радеком Сикорским, Карлом Бильдтом и Эндрю Кубилюсом над созданием Восточного партнерства, которое во многом было ответом на российское вторжение в Грузию в 2008 году.



Больно видеть, что моя страна, Грузия, которая когда-то была ведущей страной в Восточном партнерстве, теперь отстает и находится в заложниках у олигарха из-за его ненасытного стремления к власти.



Сегодня уже очевидно, что Грузия стала задним двором России, где директивы получают из Кремля, демократия — преступление, Запад — враг, политические оппоненты сидят в тюрьмах, а свобода стала далекой мечтой.



В украинской разведке заявили, что власти Грузии не собираются меня освобождать, поскольку не получили разрешения Кремля. Люди Иванишвили говорят европейцам, что мое освобождение вызовет «политическую дестабилизацию» в Грузии, что еще раз подтверждает политический характер моего заключения.



Дорогие друзья, в то время как судьба всех нас, в регионе Восточного партнерства и за его пределами, сейчас решается в Украине, мы не имеем права забывать великие стремления, борьбу и достижения, через которые прошли наши страны ради своей европейской мечты.



Мы не можем этого допустить. Мы не должны позволить России победить.



Благодарю вас за поддержку евроинтеграции Грузии и желаю успешной встречи», — написал в своем обращении Михаил Саакашвили.



Напомним, по инициативе главы грузинской делегации в Euronest Маки Бочоришвили был разработан проект чрезвычайной резолюции в поддержку вступления Грузии, Молдовы и Украины в Евросоюз, однако его инициирование провалилось. Согласно регламенту Парламентской ассамблеи Евронест, резолюцию по актуальной теме могут инициировать не менее 10 членов Ассамблеи, не менее двух делегаций или двух политических групп Европарламента.



По словам председателя Парламентской ассамблеи Euronest Эндрюса Кубилюса, глава Бочоришвили не смогла набрать 10 голосов, необходимых для инициирования резолюции, в связи с чем бюро не смогло вынести вопрос на пленарное заседание.



Источник: СОВА

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