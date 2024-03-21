

Каладзе о матче Грузия-Люксембург

21.03.2024 12:30





Тбилиси готовится к футбольному матчу Грузия-Люксембург. В связи с тем, что билеты на игру были распроданы за сутки мэрия столицы приняла решение транслировать матч на большом экране в центре города:



«Я не стану объяснять, насколько важна эта встреча. Еще раз скажу – знаю, что многие люди разочарованы тем, что не могут купить билет на игру исходя из вместимости. В результате у нас осталось много разочарованных фанатов, много разочарованных детей. Поэтому совместно с Федерацией футбола мы приняли решение установить большие экраны под открытым небом на площади Республики. Даже сейчас, в этот самый момент, ведутся работы



Сегодня погода нормальная. Может пойти небольшой дождь. Поэтому я хотел бы попросить всех одеться потеплее. Я знаю, что многие люди придут на площадь Республики, где мы вместе будем болеть за нашу сборную.



Хочу пожелать нашим ребятам успехов и побед. Мы все понимаем, насколько важна эта встреча. Поэтому решающее значение будет иметь победа, достигнутая на всех участках поля, на каждом сантиметре, на каждом метре, я хорошо понимаю, что каждый игрок это осознает.



С таким настроем, с этим духом патриотизма, с любовью к нашей Родине сборная Грузии должна сегодня победить. Это нужно не только грузинскому футболу, но и нашей стране, будущему нашей страны. Это необходимо тем детям, молодым людям, которые восхищаются игроками сборной Грузии и хранят надежду и желание на то, что вырастут великими игроками», — сказал Каладзе.



21 марта сборная Грузии по футболу выступит на стадионе «Динамо Арена» против сборной Люксембурга. Это – полуфинал стыкового раунда отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Матч начнется 21:00.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





