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Каладзе: Планируется демонтаж пешеходного моста возле Дома юстиции
21.03.2024 13:12
«Из-за тяжелого технического состояния, установленного экспертизой, пешеходный мост, расположенный возле Дома юстиции, будет демонтирован», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства.
По его словам, из-за состояния данного пешеходного моста и необходимости крупных финансовых средств его реабилитация была невозможна.
«Аккредитованное экспертное бюро установило, что пешеходный мост возле Дома юстиции находится в тяжелом техническом состоянии. Его восстановление связано с довольно большими финансовыми ресурсами. Он не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. В заключении прямо указано, что эксплуатация моста в таком виде недопустима и требует коренного восстановления и реконструкции, что, по сути, означает полный демонтаж моста и строительство нового моста», — заявил Каха Каладзе.
Как пояснил мэр Тбилиси, на указанном участке установлены пешеходные переходы и светофоры, а мост потерял свою функциональную нагрузку.
«Возле Дома юстиции обустроены пешеходные переходы, что позволяет гражданам безопасно и свободно передвигаться без каких-либо препятствий. Соответственно, мы приняли решение демонтировать пешеходный мост возле Дома юстиции ради безопасности граждан», — сказал Каха Каладзе.
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