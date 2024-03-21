

Каладзе: Планируется демонтаж пешеходного моста возле Дома юстиции

21.03.2024 13:12





«Из-за тяжелого технического состояния, установленного экспертизой, пешеходный мост, расположенный возле Дома юстиции, будет демонтирован», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства.



По его словам, из-за состояния данного пешеходного моста и необходимости крупных финансовых средств его реабилитация была невозможна.



«Аккредитованное экспертное бюро установило, что пешеходный мост возле Дома юстиции находится в тяжелом техническом состоянии. Его восстановление связано с довольно большими финансовыми ресурсами. Он не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. В заключении прямо указано, что эксплуатация моста в таком виде недопустима и требует коренного восстановления и реконструкции, что, по сути, означает полный демонтаж моста и строительство нового моста», — заявил Каха Каладзе.



Как пояснил мэр Тбилиси, на указанном участке установлены пешеходные переходы и светофоры, а мост потерял свою функциональную нагрузку.



«Возле Дома юстиции обустроены пешеходные переходы, что позволяет гражданам безопасно и свободно передвигаться без каких-либо препятствий. Соответственно, мы приняли решение демонтировать пешеходный мост возле Дома юстиции ради безопасности граждан», — сказал Каха Каладзе.





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