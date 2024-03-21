

Депутат от «Еврооптимистов»: РФ продолжает экспансионистскую политику

21.03.2024 13:43





Депутат от партии «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе прокомментировала распространенные «Антиоккупационным движением» кадры очамчирского порта, на которых запечатлена работа строительной техники.



«Очень печально, что наша оккупированная территория используется Россией для расширения её милитаристских и экспансионистских целей. Это очень тяжело, и если кто-то и представляет угрозу территориальной целостности Грузии, стабильности и развитию Грузии в целом, то это Россия.



Россия продолжает политику, которую она начала уже давно, экспансионистскую политику и развитие этих инфраструктурных проектов на оккупированных территориях, что было задумано Россией еще раньше. Переброска всего этого вооружения на оккупированную территорию нарушает суверенитет и территориальную целостность нашей страны», — отметила Деканоидзе.



Напомним, «Антиоккупационное движение» распространило кадры очамчирского порта, на которых запечатлена работа строительной техники. Лидер движения Давид Кацарава утверждает, что кадры аэрофотосъемки ему предоставили жители Абхазии.



«Россияне работают, строительная техника движется по всему периметру, идет достаточно активный процесс подготовки этого порта. Понятно, что Россия попытается втянуть Грузию в войну. Поэтому не стоит удивляться тому, что украинские военно-морские дроны или ракеты достигнут российских кораблей в порту Очамчире», — сказал Давид Кацарава.





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