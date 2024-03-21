

Кобахидзе – В проекте резолюции «Евронест» речь шла о поддержке европейского курса Грузии

21.03.2024 13:44





В проекте резолюции «Евронест» речь шла о поддержке европейского курса Грузии. Представители оппозиции еще раз подтвердили, что они действительно лоббируют против нашей европейской интеграции, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.



«Реально понятно, в чем тут дело. Здесь речь шла о поддержке Грузии, поддержке ее европейского курса. Об этом говорилось в соответствующем документе. Когда такой документ не поддерживается оппозицией, их позиция понятна. Еще раз они подтвердили, что они действительно лоббируют против нашей европейской интеграции. Это очень печально», - заявил Кобахидзе.



Для справки, в «Грузинской мечте» заявляют, что из-за отказа украинской делегации и грузинской оппозиции на ассамблее «Евронест» не удалось инициировать резолюцию о европейской перспективе Грузии, Украины и Молдовы.





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