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Кобахидзе – В проекте резолюции «Евронест» речь шла о поддержке европейского курса Грузии
21.03.2024 13:44
В проекте резолюции «Евронест» речь шла о поддержке европейского курса Грузии. Представители оппозиции еще раз подтвердили, что они действительно лоббируют против нашей европейской интеграции, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.
«Реально понятно, в чем тут дело. Здесь речь шла о поддержке Грузии, поддержке ее европейского курса. Об этом говорилось в соответствующем документе. Когда такой документ не поддерживается оппозицией, их позиция понятна. Еще раз они подтвердили, что они действительно лоббируют против нашей европейской интеграции. Это очень печально», - заявил Кобахидзе.
Для справки, в «Грузинской мечте» заявляют, что из-за отказа украинской делегации и грузинской оппозиции на ассамблее «Евронест» не удалось инициировать резолюцию о европейской перспективе Грузии, Украины и Молдовы.
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