

Георгий Вашадзе: Грузия была и есть европейская страна и обязательно станет членом Евросоюза!

21.03.2024 13:47





Председатель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе выступил на прошедшем в Брюсселе сессии Парламентской ассамблее «Евронест».



Один из лидеров «Платформы Победы» поблагодарил европейских коллег за поддержку и грузинский народ за борьбу за свободу.



В ходе своего выступления Вашадзе также поблагодарил украинский народ, поскольку, по его словам, именно его борьба за свободу сделала возможной европейскую перспективу наших стран.



«Для вступления в Евросоюз нам были переданы 9 условий в виде демократических реформ. Их выполнение на самом деле не представляет сложности. Моя страна имеет очень хороший опыт и примеры успешных реформ во время правления Михаила Саакашвили, который сейчас, к сожалению, находится в несправедливом плену. Было время, когда Грузию называли страной-чемпионом региона. При наличии должной политической воли вернуть себе этот статус Грузии несложно, но в условиях нынешних властей сделать это будет очень сложно.



В октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, и от имени одного из представителей будущего коалиционного правительства заверяю вас, что если действующие власти не выполнят эти 9 условий, мы вместе с грузинским народом выполним все условия за три месяца, поскольку Грузия заслуживает свободы и Европы. Еще раз спасибо вам и другим европейским друзьям за этот статус и шанс. Спасибо моему народу за борьбу за свободу! Пусть грузинский народ изменит свое будущее к лучшему в 2024 году с новым правительством и новой надеждой.



Грузия была и есть европейская страна и Грузия обязательно станет членом Евросоюза! Потому что Европа всегда была в центре грузинской идентичности. Быть грузином - значит быть европейцем», - заявил Вашадзе, речь которого транслировала пресс-служба «Стратегии Агмашенебели».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





