

Кобахидзе: Мы желаем, чтобы партнерство с США принесло ощутимые результаты

21.03.2024 15:25





«Мы желаем, чтобы партнерство с США принесло конкретные ощутимые результаты, надеюсь, что у нас будет прогресс в этом направлении», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, прогресс станет конкретным примером того, как партнерство с США может стать ощутимым для граждан Грузии.



«Какими могут быть эти результаты, мы говорили об этом много раз. Соглашение о свободной торговле будет очень важным для углубления торговых отношений. Это безвизовое сообщение, которое можно сделать очень просто, это прямые рейсы. Естественно, прогресс в этом отношении станет конкретным примером того, как партнерство может стать ощутимым для наших граждан. Надеюсь, что мы добьемся прогресса в этом направлении», — сказал Кобахидзе.







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