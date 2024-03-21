

Кобахидзе: Вопрос визита в администрацию президента не обсуждается

21.03.2024 17:56





«Нас туда не приглашали, и этот вопрос не обсуждается», — так ответил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на вопрос журналистов об участии в церемонии награждения Ильи Топурия во дворце Орбелиани.



«Нас туда не приглашали, и этот вопрос не обсуждается. В эти дни у нас были отношения с Ильей Топурия, что для нас очень дорого. Остальное – это не наш вопрос», – заявил Кобахидзе.



По информации администрации президента, «президент приглашает на церемонию награждения премьер-министра и председателя парламента. Участие всех трех ветвей власти в этой церемонии является знаком национального согласия по таким вопросам», — говорится в заявлении администрации президента Грузии.



Премьер-министр Грузии и председатель парламента представили чемпиона UFC Илью Топурия к Ордену Чести.







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