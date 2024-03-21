

Партия Гахария обещает построить 15 станций метро в Тбилиси

21.03.2024 19:50





Партия «За Грузию» бывшего премьер-министра Гиорги Гахария опубликовала 12 марта свою транспортную политику. Среди прочего там говорится о строительстве в Тбилиси 15 станций метро. Одна из новых станций будет в Диди Дигоми.



Руководитель Тбилисской транспортной службы Виктор Цилосани 20 марта, заявил в фейсбуке, что это «ложь и абсурд». Внимание на это обратил телеканал Formula.



Цилосани назвал три причины, по которым считает обещание партии «За Грузию» невыполнимым:



▪️ По мнению чиновника, по указанным партией координатам, исходя из существующего пассажиропотока, ни один квалифицированный эксперт не сможет предоставить положительное технического и экономическое обоснования для этого проекта.



▪️ При отсутствии технического и экономического обоснования ни одно международное финансовое учреждение не одобрит финансирование.



▪️ Строительство невозможно профинансировать из бюджета, а если бы такая возможность была, это было бы, по мнению Цилосани, неэффективной тратой средств.



В партии «За Грузию» пост Цилосани прокомментировали так: «Правительство „Мечты“ отказывается расширять метро».



Партия «За Грузию» появилась в 2021 году, сейчас у нее шесть мест в парламенте. Партию создал бывший премьер-министр Гиорги Гахария. Он был премьером с 2019 по 2021 годы, министром внутренних дел и вице-премьером с 2017-го по 2019-й, а также министром экономики и устойчивого развития с 2016-го по 2017-й.



Оппозиция возлагает ответственность на Гахарию за жестокий разгон акции протеста в ночь с 20 на 21 июня 2019 года, известную как «ночь Гаврилова». Тогда общество возмутило, что депутат-коммунист Сергей Гаврилов во время визита сел в кресло главы парламента и разговаривал на русском языке.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





