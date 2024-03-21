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Президент наградила Илью Топурия «Орденом Чести»
21.03.2024 20:27
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила чемпиона UFC Илью Топурия «Орденом Чести». Церемония прошла сегодня во дворце Орбелиани, и президент лично вручила Топурия государственную награду.
«Для меня большая честь получить это звание. Я покинул Грузию как обычный гражданин, и когда я сегодня вернусь сюда и получу такое звание, это наполняет меня гордостью [...] Мы скоро уедем, я поддержу сборная Грузии и мы обязательно победим. Спасибо всем, что пришли. Боже, благослови Грузию!» - заявил чемпион UFC после получения ордена.
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