

Олаф Шольц: Мы работаем над поддержкой процесса вступления в ЕС Грузии, Молдовы и Украины

21.03.2024 21:59





Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что работает над поддержкой процесса присоединения Молдовы, Украины и Грузии к Европейскому союзу. Об этом он заявил во время общения со СМИ в преддверии саммита ЕС. Олаф Шольц рассказал о европейской интеграции Боснии и Герцеговины и заявил, что страны Западных Балкан должны надеется на ЕС.



«Хорошие новости: мы добиваемся прогресса в процессе расширения. Я поддерживаю то, что после всех усилий Боснии и Герцеговины мы предпримем дальнейшие шаги для этой страны так же, как мы уже сделали это возможным для многих других стран. Я считаю, что страны Западных Балкан должны надеется на нас. Обещание вступить в Евросоюз было дано более 20 лет назад в Салониках. Теперь нам нужно предпринять дальнейшие шаги. Конечно, мы также работаем над поддержкой текущего процесса в Молдове, Украине и Грузии», — заявил Олаф Шольц.



Канцлер Германии также заявил, что поддерживает закупку оружия, необходимого для обороны Украины, на доходы от замороженных российских активов.



Сегодня в Брюсселе начался двухдневный саммит лидеров ЕС. На встрече высокопоставленные лица обсудят вопросы поддержки, безопасности, обороны и расширения Украины, а также текущие события на Ближнем Востоке, миграцию, сельское хозяйство и другие вопросы. На саммите также присутствует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.







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