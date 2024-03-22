

Европейский совет призывает Грузию к продвижению в плане приоритетных реформ

22.03.2024 11:13





Европейский совет приветствует прогресс Украины и Республики Молдова в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС. Европейский совет обращает внимание на продолжающиеся усилия Грузии и призывает страну к продвижению в плане приоритетных реформ, - об этом говорится в заключении Европейского совета, опубликованном вчера по окончания первого дня двухдневного саммита Совета.



«Европейский совет оценил подготовку к расширению и внутренним реформам и заявил, что работа по обоим направлениям должна развиваться параллельно, чтобы гарантировать то, что и будущие государства-члены и ЕС будут готовы к вступлению. Европейский совет обсудит внутренние реформы на следующем заседании, чтобы к лету 2024 года прийти к выводам по дорожной карте будущей работы», - говорится в той главе заключения Европейского совета, который посвящен вопросу расширения.



Согласно документу, на основании рекомендации Комиссии от 12 марта 2024 года, Европейский совет принимает решение начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной.





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