

Парламент слушает Илью Дарчиашвили по вопросу участия в выборах граждан Грузии, проживающих за рубежом

22.03.2024 13:51





В парламенте Грузии началась интерпелляция - министр иностранных дел Илья Дарчиашвили приглашен ответить на вопросы депутатов.



Дарчиашвили был вызван к депутатам от оппозиции по вопросу участия в выборах граждан Грузии, проживающих за рубежом.



Членов парламента интересует ответ министра иностранных дел на вопрос, провел ли МИД информационную кампанию или сделал ли уже заявление о том, что участие в выборах граждан Грузии, нелегально проживающих в чужой стране, не представляет угрозу для их правового положения, и планируется ли ведение такой кампании.



Оппозицию также интересует, планируется ли создание дополнительных консульств, чтобы избирательные участки можно было открыть за рубежом в максимально возможном количестве и гражданам не приходилось ехать за тысячи километров для участия в выборах.



Интерпелляционный вопрос Илье Дарчиашвили направили Хатия Деканоидзе, Роман Гоциридзе, Теона Акубардия, Ростом Чхеидзе, Нато Чхеидзе, Бачуки Кардава и Ника Мачутадзе.





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