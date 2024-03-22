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Парламент слушает Илью Дарчиашвили по вопросу участия в выборах граждан Грузии, проживающих за рубежом


22.03.2024   13:51


В парламенте Грузии началась интерпелляция - министр иностранных дел Илья Дарчиашвили приглашен ответить на вопросы депутатов.

Дарчиашвили был вызван к депутатам от оппозиции по вопросу участия в выборах граждан Грузии, проживающих за рубежом.

Членов парламента интересует ответ министра иностранных дел на вопрос, провел ли МИД информационную кампанию или сделал ли уже заявление о том, что участие в выборах граждан Грузии, нелегально проживающих в чужой стране, не представляет угрозу для их правового положения, и планируется ли ведение такой кампании.

Оппозицию также интересует, планируется ли создание дополнительных консульств, чтобы избирательные участки можно было открыть за рубежом в максимально возможном количестве и гражданам не приходилось ехать за тысячи километров для участия в выборах.

Интерпелляционный вопрос Илье Дарчиашвили направили Хатия Деканоидзе, Роман Гоциридзе, Теона Акубардия, Ростом Чхеидзе, Нато Чхеидзе, Бачуки Кардава и Ника Мачутадзе.


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