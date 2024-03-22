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Вашадзе: Грузия ожидают в ЕС в качестве полноправного члена
22.03.2024 13:52
Грузия ожидают в ЕС в качестве полноправного члена. Сегодня всему этому противостоит партия Иванишвили, которая постоянно занимается провокационными действиями, - заявил председатель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе на сегодняшнем брифинге.
По его словам, европейские лидеры приняли важнейший документ, целью которого является поддержка вступления Грузии в Евросоюз.
«Это самый важный и поистине беспрецедентный случай, когда семья европейских партий в своих предвыборных обещаниях и руководящем документе ставит целью способствовать вступлению Грузии в ЕС. Это результат нашей работы. Наши европейские друзья сделают все, чтобы Грузия вместе с Украиной и Молдовой была полностью готова к полноправному членству в ЕС к 2024 году. Такого документа пока не получала ни одна другая организация. Факт, что двери Европы открыты для нас.
Все ждут 26 октября. У Грузии будет власть, которая позаботится о народе и ускорит процесс вступления в Европейский союз, или же сегодняшняя власть, которая делает все против процесса евроинтеграции», - заявил Вашадзе.
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