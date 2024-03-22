

Папуашвили: Мы видим в прямом эфире, как член парламента предает свою страну

22.03.2024 13:52





Сегодня мы видим в прямом эфире, как член парламента предает свою страну, - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал тот факт, что представители грузинской оппозиции не поддержали инициирование проекта резолюции, представленной делегацией «Грузинской мечты» на Парламентской ассамблее «Евронест».



По словам председателя парламента, этот факт еще раз показал, что «Национальное движение» и представители украинской делегации действуют сообща, и это, по мнению Папуашвили, доказывает, что представители оппозиции руководствуются интересами других стран.



«Еще раз стало ясно, что это одна команда – «Единое национальное движение», независимо от того, как партия формально называется. Мы видели, что они действуют согласованно, и общественность уже знает, что проект этой резолюции имел подписи представителей «Грузинской мечты», молдавской делегации, нужны были две подписи. Там было 4 оппозиционера, если бы хотя бы 2 из них больше думали о своей стране, а не о заданиях, он [проект] был бы инициирован. Также, печальной была позиция украинской делегации. Мы увидели абсолютно позорное заявление представителя украинской делегации о причинах, по которым они не поддержали – будто в Грузии происходит обход санкций. В конечном итоге, мы увидели, что эти представители украинской делегации и «Национальное движение» действуют сообща. Я об этом и говорю, когда задаю вопрос «Национальному движению» и оппозиции, на каком флаге они приносили присягу – на флаге Грузии или на флаге другой страны? Мы видим, что Грузия для них не родина и не государство, они действуют в интересах других государств, а не своей страны и народа. Поэтому, конечно, протест народа понятен, ведь мы в прямом эфире увидели, что значит предавать страну. Сегодня мы видим в прямом эфире, как член парламента предает свою страну», - заявил Папуашвили.





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