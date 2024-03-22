

Папуашвили: Грузия была притеснена в декабре и притесняется сейчас.

22.03.2024 13:53





По словам Шалвы Папуашвили, Грузия была притеснена в декабре и притесняется сейчас.



«Что касается заявлений и решений Европейского совета, то можно только приветствовать то, что Грузия по-прежнему поддерживается. В то же время мы увидели решение начать переговоры с Боснией и Герцеговиной. На сегодняшний день есть решение относительно Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины, что еще раз показывает несправедливость решений. Грузия, которая является лидером по сравнению со всеми тремя странами абсолютно по всем параметрам, притеснена. Эта несправедливость со стороны Европейского союза очень печальна и еще раз показывает, что, к сожалению, решения не основаны на заслугах. Надеюсь, что ЕС в этом году примет в итоге справедливое решение относительно Грузии», - заявил Папуашвили.



По словам председателя парламента, по всем объективным оценкам, в том числе Европейской комиссии, Грузия является лидером по сравнению с упомянутыми тремя странами.



«Даже если ни одна из этих 9 оговорок не будет выполнена, мы все равно лидеры. Несмотря на то, что по оценке Еврокомиссии Грузия является лидером по всем параметрам, Грузия и грузинский народ угнетены такими несправедливыми решениями. Прежде всего, власти Грузии работают над тем, чтобы убедить Европейский союз в том, что решения должны быть основаны на заслугах и справедливы», - заявил Папуашвили.





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