

Манджгаладзе: То, что наши иммигранты лишены возможности участвовать в выборах, является двойной несправедливостью

22.03.2024 19:10





По словам члена политической группы «Группа реформ» Пааты Манджгаладзе, проживающие за рубежом грузинские эмигранты лишены возможности участвовать в происходящих в Грузии процессах.



«Первая несправедливость заключается в том, что гражданин Грузии вынужден покинуть родину и свою семью из-за отсутствия подходящих условий в стране, чтобы отправить в страну деньги на продукты питания. На «Грузинской мечте» лежит большая ответственность, что для этих людей в Грузии не были созданы достойные рабочие места.



Вторая несправедливость заключается в том, что людям, покинувшим страну, не дают участвовать в реальных изменениях в стране. Это означает, что они не могут участвовать в выборах. Когда за пределами страны находится по меньшей мере миллион человек, в выборах удается принять участие 12 тысячам человек. Так больше не может продолжаться! Мы должны что-то изменить. Это элементарный вопрос, мы открываем 50 избирательных участков за рубежом, а как 1 миллион человек должен зарегистрироваться или участвовать в выборах на 50 избирательных участках?», — заявил Паата Манджгаладзе на пленарном заседании, где слушают министра иностранных дел Грузии.







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