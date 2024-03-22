

Герчинский: ЕС открыл Грузии дверь, теперь вы сами должны пройти через эту дверь,

22.03.2024 19:11





Европейский союз открыл свои двери Грузии. Теперь грузинам нужно пройти через эту дверь. Дверь открыта, но вы сами должны пройти через эту дверь, - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, он рад, что Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз, а еще больше он рад, что ЕС открыл ей дверь, предоставив статус кандидата.



На вопрос, какой из 9 шагов, определенных Еврокомиссией, является наиболее важным, посол ответил, что важны все.



«Европейский союз со своей стороны открыл дверь Грузии. Грузия является страной-кандидатом в члены в ЕС. Теперь грузинам нужно пройти через эту дверь. Так что, дверь открыта, но вы сами должны пройти через эту дверь. Единство в приоритете интеграции в ЕС абсолютно необходимо, всем нужно конструктивно работать вместе, но насколько быстро вы это сделаете, зависит от вас. Я имею в виду, что если по какой-то причине вы чувствуете, что вам нужно больше времени, или что вам нужно больше подумать, или что есть другие приоритеты, кроме интеграции в ЕС, это ваш выбор. Как Европейский союз, мы уважаем любой выбор, который будет сделан здесь, в Тбилиси, но в чем я действительно хочу вас заверить, так это в том, что, предоставляя статус кандидата, 27 стран-членов громко заявили: дверь открыта, мы ждем вас», - заявил посол.







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