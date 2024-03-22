|
|
|
Герчинский: ЕС открыл Грузии дверь, теперь вы сами должны пройти через эту дверь,
22.03.2024 19:11
Европейский союз открыл свои двери Грузии. Теперь грузинам нужно пройти через эту дверь. Дверь открыта, но вы сами должны пройти через эту дверь, - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
По его словам, он рад, что Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз, а еще больше он рад, что ЕС открыл ей дверь, предоставив статус кандидата.
На вопрос, какой из 9 шагов, определенных Еврокомиссией, является наиболее важным, посол ответил, что важны все.
«Европейский союз со своей стороны открыл дверь Грузии. Грузия является страной-кандидатом в члены в ЕС. Теперь грузинам нужно пройти через эту дверь. Так что, дверь открыта, но вы сами должны пройти через эту дверь. Единство в приоритете интеграции в ЕС абсолютно необходимо, всем нужно конструктивно работать вместе, но насколько быстро вы это сделаете, зависит от вас. Я имею в виду, что если по какой-то причине вы чувствуете, что вам нужно больше времени, или что вам нужно больше подумать, или что есть другие приоритеты, кроме интеграции в ЕС, это ваш выбор. Как Европейский союз, мы уважаем любой выбор, который будет сделан здесь, в Тбилиси, но в чем я действительно хочу вас заверить, так это в том, что, предоставляя статус кандидата, 27 стран-членов громко заявили: дверь открыта, мы ждем вас», - заявил посол.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна