

Посол ЕС: Дорожная карта очень четкая: 9 шагов!

22.03.2024 19:15





Я надеюсь, что Грузия в полной мере использует оставшееся время до следующего Европейского совета, чтобы добиться достаточного прогресса для перехода страны к следующему этапу - открытию переговоров, - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, когда ему задали вопрос по поводу заявления председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, согласно которому «Грузия по сравнению с Украиной, Молдавией и Боснией-Герцеговиной является лидером по всем параметрам, однако она притеснена, и эта несправедливость со стороны Евросоюза очень печальна».



«Вчера и сегодня в Брюсселе проходит заседание Европейского совета, встреча 27 лидеров Евросоюза.



Лидеры поручили Европейской комиссии подготовить почву для масштабного расширения, поэтому работа продолжается. С другой стороны, мы также призываем все страны, желающие вступить в ЕС, ускорить подготовку. Очень хорошие новости для Украины и Молдовы, отличные новости для Боснии и Герцеговины, поскольку лидеры решили начать переговоры о вступлении. Лидеры призвали Грузию усилить реформы, осуществить 9 шагов. Время еще есть, и я искренне надеюсь, что будет достигнут достаточный прогресс для того, чтобы Грузия также перешла к следующему этапу – началу переговоров о вступлении, но это потребует серьезной работы. Время истекает и необходимо достижение прогресса. Дорожная карта очень четкая – 9 шагов. Нам нужно сесть вместе и обеспечить то, чтобы время не было потрачено зря, и в ближайшие несколько месяцев у нас был достаточный прогресс для перехода к следующему этапу», - отметил посол.



По его словам, как посол Евросоюза он рад, что Босния и Герцеговина добилась большого прогресса, особенно в последние месяцы, так что лидеры дали позитивный сигнал стране.



«Я также искренне надеюсь, что в случае с Грузией у нас будут положительные новости о том, что оставшееся время до следующего Европейского совета, который будет сосредоточен на расширении, будет полностью использовано всеми в Грузии для достижения достаточного прогресса, чтобы начать переговоры о вступлении и в случае с Грузией.



Если вы спрашиваете, что нужно сделать Грузии, чтобы перейти к следующему этапу – началу переговоров о вступлении – пожалуйста, посмотрите на 9 шагов, определенных Европейской комиссией. Здесь черным по белому написано, что нужно сделать и чего мы ожидаем», - заявил посол.







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