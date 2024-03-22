

Мдинарадзе: К властям в Грузии подходят более критично, чем в Украине и Молдове, но мы не обижаемся

22.03.2024 19:18





Когда хвалят страны, отстающие от тебя по всем параметрам, а тебя нет, это определенная тенденция. Мы очень хорошо сдадим и тест по выборам, и этот пункт отметим зеленым. Сколько бы вы не очерняли ЦИК, у вас ничего не получится, настолько демократическими у нас будут выборы. После этого, если у кого-то появится даже мысль открыть переговоры кому-то другому, а не Грузии, это будет еще более несправедливое решение, чем тогда, когда Грузии была предоставлена лишь перспектива, а не статус кандидата», - заявил лидер большинства парламента Грузии Мамука Мдинарадзе в беседе с журналистами.



По его же заявлению, «случается, что более критично подходят к властям в Грузии, чем в Украине».



«Больше похвалили Молдову и Украину, которые отстают от Грузии в плане реформ, и снова не похвалили Грузию. Они сказали, что прогресс важен. Когда хвалят страны, отстающие от тебя по всем параметрам, а тебя нет, это определенная тенденция. Для этого есть свои основания, и они те же, когда полтора года назад статус кандидата не был предоставлен стране. находящейся впереди. Мы имеем дело с той же ситуацией. Но мы не обижаемся. Более критическое отношение к нам понятно, мы его принимаем. Украина, кон, находится в состоянии войны. У них должна быть т.н. «фора», бонус. Мы, честно говоря, не против, хотите верьте, хотите нет… Случается, что Более критично подходят к властям в Грузии, чем в Украине. Это хорошо, мы не обижаемся, пусть будет так. Переход к стадии переговоров окажется под угрозой, если будет принято субъективное, несправедливое и такое решение, которое притеснит Грузию. Мы очень хорошо сдадим и тест по выборам, и этот пункт отметим зеленым. Сколько бы вы не очерняли ЦИК, у вас ничего не получится, настолько демократическими у нас будут выборы. После этого, если у кого-то появится даже мысль открыть переговоры кому-то другому, а не Грузии, это будет еще более несправедливое решение, чем тогда, когда Грузии была предоставлена лишь перспектива, а не статус кандидата», - заявил Мамука Мдинарадзе.



Европейский совет по окончания первого дня двухдневного саммита опубликовал заключяение, в котором отмечается, что «Европейский совет приветствует прогресс Украины и Республики Молдова в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС. Европейский совет обращает внимание на продолжающиеся усилия Грузии и призывает страну к продвижению в плане приоритетных реформ. Европейские лидеры заявляют, что на следующей встрече обсудят внутренние реформы, чтобы прийти к выводам по дорожной карте будущей работы.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





