

ЕС принимает несправедливые решения, притесняя Грузию и грузинский народ - спикер парламента

22.03.2024 19:22





Евросоюз в процессе расширения принимает несправедливые решения, притесняя Грузию и грузинский народ, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя итоги первого дня саммита ЕС.



«Грузию и грузинский народ угнетают такими несправедливыми решениями. Прежде всего, власти Грузии работают над тем, чтобы убедить Европейский союз, что решения должны быть справедливыми и основаться на заслугах», — заявил Папуашвили.



По его мнению, Грузия «является лидером абсолютно по всем параметрам» по сравнению с Украиной, Молдовой и Боснией и Герцеговиной. Папуашвили уверен, что даже без проведения реформ страна «все равно будет лидером».



Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в сообщество. Также они призвали Совет ЕС безотлагательно утвердить мандат для переговоров с Украиной и Молдовой. От Грузии, которая недавно получила статус кандидата в ЕС и пока остается на шаг позади, участники саммита требуют проводить приоритетные реформы. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии.



Речь идет не только о программе реформ, но и о защите основных прав и свобод, соответствии внешней политики ЕС и борьбе с антизападной дезинформацией.



26 декабря 2023 года правительство Грузии опубликовало план действий по реализации этих шагов. В документе прописаны конкретные мероприятия, дедлайны и ведомства, ответственные за их исполнение. Установленные сроки – 2023-2024 годы.







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