

Депутаты «Мечты» набросились с оскорблениями на Георгия Вашадзе за вопросы об иммигрантах

22.03.2024 19:28





Во время выступления лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе на пленарном заседании парламента Грузии депутаты большинства вступили с ним в словесное противостояние и назвали его «предателем», «подонком» и «мерзавем».

Наиболее активно в адрес Вашадзе бросали реплики депутаты от партии «Сила народа».



О проблемах грузинских эмигрантов Георгий Вашадзе говорил в ходе слушания приглашенного в парламент министра иностранных дел Грузии по вопросу консульского учета эмигрантов, находящихся за границей для участия в выборах.

Как отметил Вашадзе, по его информации, у эмигрантов возникают проблемы с постановкой на консульский учет. Георгий Вашадзе поинтересовался у министра Ильи Дарчиашвили, почему эмигрантов не ставят на консульский учет. В ответ на вопрос Вашадзе депутат Ираклий (Дачи) Берая сначала возмутился, а затем спросил Вашадзе, почему он предатель.



«Как много говорит этот предатель. Неужели ты не понимаешь, что ты предатель? Сколько тебе платят за предательство страны, или предаешь бесплатно? Ты типичный классический предатель, подонок, мерзавец», - обратился с места Дачи Берая к Георгию Вашадзе.



Аналогичные оценки в отношении Вашадзе высказали и другие представители «Силы народа». В словесное противостояние включился и лидер большинства Мамука Мдинарадзе, который потребовал от Вашадзе ответа, почему он не подписал инициирование разработанного проекта резолюции по Грузии на Парламентской ассамблее «Евронест».

В ответ Георгий Вашадзе заявил своим коллегам, что «Грузинская мечта» не имеет ответов на вопросы и пытается перекрыть вопрос, устроив провокацию.



«Я не поддамся на вашу провокацию», - таков был ответ Вашадзе на реплики в его адрес.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





