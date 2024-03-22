

Глава МИД Грузии обещает гражданам за рубежом беспрепятственное голосование на выборах

22.03.2024 20:13





Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили обещает, что возглавляемое им ведомство «использует все имеющиеся в его распоряжении возможности», чтобы граждане, проживающие за рубежом, могли «легко и беспрепятственно» проголосовать на парламентских выборах, запланированных на октябрь.



Дарчиашвили выступил сегодня в парламенте Грузии по запросу «Еврооптимистов». Оппозиционеры интересовались, что делает МИД для того, чтобы обеспечить участие в выборах более миллиона грузинских эмигрантов. Оппоненты властей указывают, что многие граждане, находящиеся за границей нелегально, боятся вставать на консульский учет, поскольку думают, что это повлечет за собой депортацию.



«Во время общения с гражданами, на встречах с диаспорой, в рамках различных мероприятий консульские сотрудники постоянно стараются разъяснить гражданам важность становления на консульский учет. Особо подчеркивается то обстоятельство, что постановка на консульский учет и участие в выборах не связаны с какими-либо нежелательными правовыми последствиями для гражданина. […] Несмотря на наши усилия, активность граждан, к сожалению, пока низкая», — сказал Дарчиашвили.



Он добавил, что постановка граждан на консульский учет прежде всего помогает защитить права и законные интересы граждан за рубежом.



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«Данные консульского учета используются для обеспечения эффективной консульской защиты граждан Грузии во время глобальных, региональных или локальных кризисных ситуаций и реагирования на их потребности. У нас были примеры этого много раз, в том числе во время глобальной пандемии», — сообщил министр.



При этом глава МИД напомнил, что гражданам предлагается несколько вариантов регистрации – через официальный сайт министерства, через дипломатические представительства и консульские учреждения.



Он также добавил, что ЦИК Грузии и министерство планируют кампанию по информированию граждан, проживающих за рубежом, об их участии в выборах.





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