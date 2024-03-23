

Правительство Грузии осуждает теракт в Москве

23.03.2024 10:48





Правительство Грузии выразило соболезнования российскому народу и осудило теракт в Москве, унесший жизни десятков людей.



Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, из них трое детей, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.



"Правительство Грузии осуждает произошедший в Москве ужасающий террористический акт, в результате которого погибли десятки невинных людей. Мы выражаем соболезнования российскому народу. Соболезнуем семьям погибших. Желаем выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.



По данным СМИ в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным Минздрава РФ, госпитализированы 115 человек, пять из них – несовершеннолетние, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии.





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