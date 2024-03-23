

Расширен состав экономического совета, действующего под руководством премьер-министра Грузии

23.03.2024 10:54





Экономический совет, действующий под руководством премьер-министра, продолжит работу в обновленном формате.



Информацию об этом распространяется администрацией правительства Грузии.



По их же сообщению, состав совета расширен, и в его работе вместе с членами правительства участвуют члены парламента, представители администрации правительства и бизнес-омбудсмен.



Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, расширение состава совета улучшит координацию и будет способствовать участию всех необходимых сторон в обсуждении важных вопросов.



«Совет, который впервые собрался в обновленном формате, обсудил прогресс, наблюдающийся в текущем году с точки зрения экономического роста и процесса реализации крупных инфраструктурных проектов. Члены совета также обсудили запланированные на будущее проекты и инвестиционные инициативы. В формате экономического совета также были согласованы определенные структурные реформы, которые в дальнейшем найдут отражение в законодательных инициативах», - говорится в распространенной информации.





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