|
|
|
Расширен состав экономического совета, действующего под руководством премьер-министра Грузии
23.03.2024 10:54
Экономический совет, действующий под руководством премьер-министра, продолжит работу в обновленном формате.
Информацию об этом распространяется администрацией правительства Грузии.
По их же сообщению, состав совета расширен, и в его работе вместе с членами правительства участвуют члены парламента, представители администрации правительства и бизнес-омбудсмен.
Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, расширение состава совета улучшит координацию и будет способствовать участию всех необходимых сторон в обсуждении важных вопросов.
«Совет, который впервые собрался в обновленном формате, обсудил прогресс, наблюдающийся в текущем году с точки зрения экономического роста и процесса реализации крупных инфраструктурных проектов. Члены совета также обсудили запланированные на будущее проекты и инвестиционные инициативы. В формате экономического совета также были согласованы определенные структурные реформы, которые в дальнейшем найдут отражение в законодательных инициативах», - говорится в распространенной информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна