

Кобахидзе: До выборов осталось 7 месяцев - мы получаем конституционное большинство

23.03.2024 18:25





До выборов осталось 7 месяцев и конечно, желаемая картина та, которую мы имеем сегодня. По этой картине мы получаем конституционное большинство, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Он ответил на вопрос об инициативе лидера «Граждан» Алеко Элисашвили, которая предполагает сотрудничество с оппозиционными партиями.



«Какова сегодняшняя данность – «Нацдвижение» опустилось до 15%, раньше было 18%, а сейчас и ниже 15%, другие партии не смогут преодолеть порог. Такова нынешняя ситуация, и я думаю, что примерно в такой ситуации мы дойдем до предстоящих парламентских выборов. До выборов осталось 7 месяцев и конечно, желаемая картина та, которую мы имеем сегодня. По этой картине мы получаем конституционное большинство, - заявил Кобахидзе.



Кроме того, он ответил на вопрос, согласно которому, оппозиция не поддержала инициирование разработанного «Грузинской мечтой» проекта на парламентской ассамблее «Евронест».



«Эти люди уже два года лоббируют против статуса кандидата, исходя из этого, никого не удивляет, что этот антилоббизм продолжается. Конечно, в интересах оппозиции, чтобы страна не продвигалась в направлении интеграции, и именно поэтому они предпринимают такие шаги. Это просто очередное выражение всего этого», - заявил Кобахидзе.





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