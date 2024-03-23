

Кобахидзе: Все эмигранты, которые выразят такое желание, смогут проголосовать

23.03.2024 18:26





Все эмигранты, которые выразят такое желание, смогут проголосовать. Остальное - это спекуляции, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по поводу открытия избирательных участков за рубежом.



По его словам, голосование будет обеспечено во всех посольствах и дипмиссиях Грузии.



«Спекуляции на эту тему продолжаются уже несколько месяцев. Реально голосование будет обеспечено во всех посольствах и дипломатических миссиях. Соответственно, все эмигранты, которые выразят такое желание, смогут проголосовать. Остальное - это спекуляции! Мы понимаем, что, к примеру, в Соединенных Штатах Америки невозможно открыть 10 и 20 избирательных участков. Здесь есть проблемы с мобильностью, но по мере возможности, максимально, избирательные участки открываются во всех посольствах и дипмиссиях. Остальное — это пустые политические спекуляции», - заявил Кобахидзе.





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