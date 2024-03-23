

Премьер: Если и существует какой-либо самый непрозрачный сектор, то это т.н. неправительственный

23.03.2024 18:29





Если и существует какой-либо самый непрозрачный сектор в Грузии, то это т.н. неправительственный сектор. Обещаем обществу, что, несмотря на эту туманность, мы сделаем все, чтобы подобные организации не создавали проблем для стабильности страны, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по поводу финансирования НПО.



По его словам, очень серьезная проблема заключается в том, что грузинское общество ничего не знает о том, кто и для чего финансирует неправительственные организации.



«Если и существует какой-либо самый непрозрачный сектор, то это т.н. неправительственный сектор. Их финансирование, их расходы абсолютно непрозрачны. Грузинское общество ничего не знает о том, кто и с какой целью финансирует эти организации. Эта информация очень ограничена, что, естественно, является серьезной проблемой. Несмотря на эту проблему, нам удается доносить до общественности информацию о том, кто представляет интересы грузинского народа, а кто представляет другие интересы. Кроме того, был ряд весьма тревожных фактов, когда и экстремистские организации финансировались из иностранных источников. Это было, к примеру, финансирование Клуба Франклина и т. д. Все это вызывает тревогу, однако мы обещаем обществу, что, несмотря на эту туманность, непрозрачность, мы сделаем все, чтобы подобные организации не создавали проблем для стабильности нашей страны», - заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, «когда донор финансирует определенную организацию, он должен нести полную ответственность за любую деятельность и заявления соответствующей организации, и это правильный стандарт».





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