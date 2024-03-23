

Кобахидзе: тема «ветинга» закрыта, это противоречит принципу независимости судебной власти

23.03.2024 18:32





«Ветинг» противоречит не только действующей Конституции Грузии, но и в корне противоречит конституционно-правовым принципам, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Эти заявления оппозиции показывают ее отношение к суду. Когда они смотрят на более чем 300 судей так, что, мол, власти могут их мобилизовать, то это и есть их отношение. Именно так Адеишвили и Саакашвили в свое время мобилизовали судей, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, политические оппоненты хотят ввести систему т.н. ветинга для того, чтобы суметь вернуть себе влияние на суд, но власти этого не допустят.



«Эти заявления оппозиции показывают ее отношение к суду. Когда они смотрят на более чем 300 судей так, что, мол, власти могут их мобилизовать, то это и есть их отношение. Именно так Адеишвили и Саакашвили в свое время мобилизовали судей. Это не наше отношение, это не наш почерк, это их почерк. Сегодня, слава Богу, никто не может мобилизовать более 300 судей, это – нынешний подход, нынешнее отношение. Наши политические оппоненты не могут с этим смириться и поэтому хотят ввести систему т.н. ветинга, чтобы суметь восстановить свое влияние на суд, но мы, разумеется, этого не допустим.



«Ветинг» означает признание того, что вы не являетесь государством, с состоявшимися институтами. Украина и Молдова имеют на это право, введя «ветинг» и проведя реформу Цоцория, они признали, что не являются страной с состоявшимися институтами. Мы не можем так сказать, потому что считаем, что у нас состоявшееся государство с состоявшимися институтами. Действительно, в отличие от Украины и Молдовы, у нас есть состоявшиеся институты. Поэтому реформа Цоцория абсолютно неуместна в Грузии», - заявил премьер-министр.



Для справки, по заявлению неправительственных организаций, запланированная на 24 марта конференция судей нацелена на избежание т.н. ветинга, что прямо противоречит 9 шагам, определенным Европейской комиссией.



Как отмечается в совместном заявлении третьего сектора, первым вопросом повестки конференции является «обсуждение событий, развернувшихся вокруг суда». По мнению представителей гражданского общества, «судьи, резко негативно относящиеся к механизму проверки на добросовестность, постараются избежать прохождения проверки на добросовестность, прикрывшись спинами других судей, участвующих в конференции».





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