

Кобахидзе студентам: По программе стажировки вы изначально получите стаж и уникальный опыт

23.03.2024 18:35





Программа стажировки для выпускников станет своеобразной пилотной программой, которая будет запущена в этом году, — об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время встречи со студентами государственных вузов по вопросу программы стажировок для выпускников.



Как отметил глава правительства, главная цель – чтобы у выпускников вузов была максимально возможность с самого начала без препятствий заниматься профессиональной деятельностью.



«Это будет своего рода пилотная программа, которая будет запущена в этом году. Есть разные проблемы, одна из них, о которой нам говорят молодые люди, это то, что когда вы только что окончили университет, у вас пустое CV, пока еще нет опыта работы, и в это время вы идете в госорганы, где объявлен конкурс, и требуется стаж работы. Одно из главных, что даст нам эта рабочая программа, это то, что вы с самого начала получите стаж и, кроме того, вы получите уникальный опыт, который даст вам возможность еще больше развивать свою профессиональную карьеру», — сказал Кобахидзе.







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