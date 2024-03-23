

«Грузинская мечта» планирует отменить 40%-ный избирательный барьер для мажоритариев в муниципальные собрания

23.03.2024 18:46





«Грузинская мечта» планирует отменить 40%-ный избирательный барьер, установленный для мажоритарных кандидатов в муниципальные собрания (сакребуло). В парламенте Грузии инициирован проект, в случае принятия которого избранным в сакребуло будет считаться кандидат, набравший больше голосов, чем остальные на основе мажоритарной избирательной системы.



Согласно пока еще действующей редакции Избирательного кодекса, избранным в мажоритарном порядке считается кандидат, набравший более 40% голосов. В противном случае назначается второй тур выборов.



В случае принятия проекта «Грузинской мечты», второй тур выборов в сакребуло проводиться не будет.



Как поясняют в «Грузинской мечте», эта инициатива даст возможность муниципальным собраниям своевременно и эффективно осуществлять свои полномочия и обеспечить их слаженную и организованную работу.



«Исходя из существующей регуляции, нередки случаи, когда необходимо проведение второго тура выборов в сакребуло, что, в свою очередь, препятствует быстрому формированию муниципального собрания как представительного органа и, соответственно, его немедленному эффективному функционированию. В результате изменений можно будет созвать первую сессию сакребуло в гораздо более короткие сроки», - читаем в пояснительной записке к законопроекту.



Законопроект будет представлен бюро парламента на ближайшем заседании.





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