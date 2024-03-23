

НПО: Использование конференции судей против европейской интеграции недопустимо

23.03.2024 18:51





По заявлению неправительственных организаций, запланированная на 24 марта конференция судей нацелена на избежание т.н. ветинга, что прямо противоречит 9 шагам, определенным Европейской комиссией.



Как отмечается в совместном заявлении третьего сектора, первым вопросом повестки конференции является «обсуждение событий, развернувшихся вокруг суда». По мнению представителей гражданского общества, «судьи, резко негативно относящиеся к механизму проверки на добросовестность, постараются избежать прохождения проверки на добросовестность, прикрывшись спинами других судей, участвующих в конференции».



Подписавшие заявление организации обращаются к каждому судье с просьбой не допустить использования их в качестве оружия против интеграции Грузии в ЕС.



«24 марта 2024 года состоится конференция судей, на которой, как сообщается, клан планирует представить проект обращения и заручиться поддержкой судейского корпуса для предотвращения их проверки на добросовестность, что прямо противоречит 9 шагам, определенным Европейской комиссией.



Евросоюз в чрезвычайном заявлении от 22 марта 2024 года еще раз подтвердил, что для исправления системных огрех в судебной системе ожидает от Грузии создания экстренной системы проверки добросовестности судей, в которой решающую роль будут играть международные эксперты. В том же заявлении Евросоюз призвал власти Грузии прекратить нападки на тех отдельных судей, которые высказали свои соображения по поводу проверки на добросовестность.



Согласно повестке дня конференции, которая пройдет 24 марта, первым вопросом определено «обсуждение событий, развернувшихся вокруг суда». Как видно, влиятельные судьи, резко негативно относящиеся к механизму проверки на добросовестность, постараются избежать прохождения проверки на добросовестность, прикрывшись спинами других судей, участвующих в конференции.



Чрезвычайное заявление Европейского союза за два дня до конференции судей, которое подчеркивает важность независимости индивидуальных судей, еще раз подтверждает поддержку всех судей, выразивших готовность к проверке добросовестности судей, работающих на руководящих позициях. Мы знаем отношение и поддержку значительной части судей к европейской интеграции. Соответственно, мы хотели бы напомнить им, что, на весах лежат, с одной стороны, европейское будущее нашей страны, а с другой – личные интересы влиятельной группы судей. Их позиция может оказать существенное влияние на процесс европейской интеграции Грузии. Поэтому мы призываем каждого из них не позволить клану использовать судейский корпус для того, чтобы помешать продвижению Грузии к ЕС», - говорится в совместном заявлении, подписанном организациями: «Женщина и развитие», «Фонд феминистских инициатив», «Центр по правам человека», «Международная прозрачность – Грузия», «Гражданская идея», «Семьи против дискриминации» (FAD), «Защитники демократии», «Страж суда», женская ассоциация Квемо Картли «Женщина и мир», «Батумский центр независимой жизни», «Кварельский евроклуб», «Альянс женщин с ОВЗ», «Группа независимых юристов», «Демократическая инициатива Грузии», «Правовой дом Илии» (Илиаси)», «Институт исследований демократии (DRI)», «Медиа-омбудсмен», «Общество и банки», «Атлантический совет Грузии», «Группа реформ и исследований (RRG)», « Фонд гражданского общества», «Права – Грузия», «Центр исследований экономической политики», «Центр гражданской активности и активности (CEAC)», «Гурийский гражданский центр».





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