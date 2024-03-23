

Бокучава: Партия Иванишвили пытается перекрыть проблемы провокациями

23.03.2024 18:58





В то время как люди вынуждены эмигрировать из-за роста цен и безработицы, партия Иванишвили называет это путешествиями и выдумкой. Вместо того, чтобы партия Иванишвили заботилась о решении проблем людей, она пытается перекрыть эти проблемы провокациями, - заявила председатель парламентской фракции «Единое национальное движение» Тина Бокучава.



Как отмечает Бокучава, «партия Иванишвили не сможет перекрыть провокациями ни свою безуспешность в Европе, ни свою безуспешность Грузии».



«Вместо того чтобы партия Иванишвили решала проблемы народа, они пытается перекрыть их выдуманной резолюцией, и вчерашние провокации, которые мы видели в парламенте и в аэропорту, являются еще одним примером того, что когда мы говорим о проблемах, когда мы озвучиваем истории людей, которые из-за выросших цен и безработицы вынуждены эмигрировать из Грузии, чтобы спасти остающиеся здесь свои семьи, вместо того, чтобы решать эти проблемы, они пытаются их перекрыть, в том числе и провокациями, которые мы видели вчера в парламенте», - заявила Тина Бокучава.





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