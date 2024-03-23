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Деканоидзе: Любая финансовая и техническая помощь, которая поступает в неправительственный сектор, полностью прозрачна
23.03.2024 19:01
Любая финансовая и техническая помощь, которая поступает в неправительственный сектор или государственные институты, полностью прозрачна, - заявила депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе.
По ее пояснению, Минфин и налоговые органы знают, откуда поступает финансирование и на какие конкретно проекты оно тратится.
«Если хотите, давайте проверим законодательную базу. Законодательная база Грузии достаточно совершенна и любая финансовая, любая техническая помощь, которая поступает в неправительственный сектор или государственные институты, полностью прозрачна, то есть существующие в Грузии НПО представляет свои финансовые декларации с очень высокой степенью прозрачности. Минфин и любые налоговые органы знают, каков финансовый поток, откуда поступает финансирование и на какие конкретные проекты оно тратится. Это вполне нормальная, полноценная правовая база, которая мне нравится. Поэтому я не думаю, что тут есть реальная опасность. Наверное, это скорее демагогические, пропагандистские заявления, которые направлены на дискредитацию неправительственного сектора», - заявила Деканоидзе.
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