

Субари об ЕС: Мы суверенная страна и они должны говорить с нами как с равными партнерами

24.03.2024 13:46





«Ветинг» означает очень грубое вмешательство в судебную систему и позиция нашей команды ясна, мы сказали, что это недопустимо, мы этого не допустим и ни в коем случае не проведем. Однако произошла странная вещь: после того, как это четко было нами декларировано, вышел пресс-спикер ЕС и перечислил все критерии, которые подразумеваются под словом «ветинг», - заявил председатель «Силы народа» Созар Субари в ответ пресс-спикеру Еврокомиссии Петеру Стано.



Как пояснил Субари, хотя в заявлении Петера Стано не упоминается термин «ветинг», в нем перечислены все пункты, составляющие «ветинг».



По его словам, данное заявление странным образом совпало с инициированием закона против пропаганды ЛГБТ, который станет известен общественности в понедельник.



«Такое отношение со стороны наших партнеров несправедливо, неправильно, тем более, что ЕС не требовал «ветинга», это не входило в 9 условий. Ничего подобного тому, что от нас просят, нет ни в одной стране», - отметил Субари.



По его словам, все действующие в ЕС правила относительно суда приемлемы для Грузии, однако страна не может принять новые и иные правила. Как заявляет Субари, партнеры должны разговаривать с Грузией как с суверенным государством и не должны навязывать правила, неприемлемые в их странах.



«Мы суверенная страна, у нас суверенная судебная система, и они должны говорить с нами как с равными партнеры, они не должны пытаться навязать нам такие правила игры, которые неприемлемы в их странах», - заявил Созар Субари, чье заявление распространяет «Сила народа».



Для справки, согласно заявлению Петера Стано, Грузии при участии международных экспертов необходимо создать особую систему проверки добросовестности лиц, занимают высшие позиции в судебной системе.



В заявлении Евросоюз выражает обеспокоенность недавними комментариями грузинских официальных лиц в адрес конкретных судей.



«Для решения системных проблем в судебной системе Грузии необходимо создать особу систему проверки добропорядочности кандидатов и лиц, занимающих высшие позиции в судебной системе – в Высшем совете юстиции, Верховном суде, а также – председателей судов с привлечением международных экспертов, которые будут играть решающую роль в этом процессе», - говорится в заявлении Петера Стано.





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