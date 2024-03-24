

Леван Мурусидзе: Я добросовестный судья, но они не собираются это проверять, они вынесли приговор заранее

24.03.2024 13:49





Когда вы заранее заявляете, что в судебной системе есть коррумпированные люди и заранее высказали мнение, целенаправленно говоришь, что этих судей нужно выгнать из судебной системы, исходя из этого вас не интересует добросовестность, — заявил судья Апелляционного суда, член Высшего совета юстиции Грузии Леван Мурусидзе перед началом конференции судей.



Как сказал Мурусидзе, «поскольку речь идет о "ветинге", направленном против суда», его интересует мнение судей по данному поводу.



«В целом, не правильно, когда неправительственные организации говорят, что у кого-то есть свобода выражения, а других судей называют недобросовестными. Должен быть единый подход: если у одного есть свобода выражения, то она есть и у меня.



Ветинг — это не про добросовестность, добросовестность — это всего лишь ширма, чтобы подчинить суд.



Я считаю, что Грузия обязательно должна стать членом Евросоюза, я просто считаю, что Грузия должна идти правильным путем, грузинский суд должен быть независимым. На мой взгляд, это не связано со вступлением в Евросоюз, потому что Албания, где судебная система была разрушена путем "ветинга", и сегодня не является членом Евросоюза», — заявил Мурусидзе.



Сегодня в Высшей школе юстиции проходит 32-я конференция судей Грузии.







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