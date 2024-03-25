

На конференции судей Грузии в Высший совет юстиции избраны двое новых судей и секретарь

25.03.2024 10:13





На конференции судей Грузии были избраны два новых члена Высшего совета юстиции и секретарь Совета.



Членами совета стали Васил Мшвениерадзе и Леван Тевзадзе, а секретарем — Николоз Марсагишвили.



Как заявил после окончания конференции судья Леван Мурусидзе, члены совета и секретарь были избраны абсолютным большинством голосов.



Кроме того, Леван Мурусидзе еще раз коснулся темы ветинга. По его словам, участники конференции единодушны в том, что на самом деле т.н. ветинг нужен не для проверки добросовестности, а для подчинения суда.



Конференция судей прошла в Высшей школе юстиции.







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