

Гарибашвили: мы должны победить, чтобы страна могла продолжить свое мирное развитие

25.03.2024 10:25





У нас была очень хорошая встреча в Гурии, я встретился с партактивом, членами нашей команды. Мы собираемся приехать во все регионы, чтобы подготовить партию к выборам, мы должны очень убедительно победить на этих выборах, — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили.



По его словам Гарибашвили, правящая команда хочет получить конституционное большинство.



«Мы должны победить, чтобы страна могла продолжить свое мирное, стабильное развитие, чтобы мы не позволили врагам нашей страны и враждебным силам, действующим внутри страны, остановить мирное развитие страны… Сейчас очень сложное время, я сказал членам нашей команды, что угроза, которая была в прошлом и позапрошлом году, я имею в виду угрозу создания второго фронта, никуда не делась. Поэтому необходимо разумным, спокойным и твердым образом вывести страну к миру», — сказал Гарибашвили.







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