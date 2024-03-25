

«Грузинская мечта» законодательно пропишет гарантии семейных ценностей - Мдинарадзе

25.03.2024 11:55





«Грузинская мечта» инициирует конституционные изменения, касающиеся семейных ценностей. Об этом на пресс-конференции в офисе партии сообщил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



«Как вы знаете, мы анонсировали законодательные изменения против псевдолиберальной пропаганды, в связи с чем установили двухнедельный срок для представителей оппозиции и заинтересованных сторон, чтобы они представили свои соображения или собственные версии по урегулированию этого вопроса. Несмотря на это, по сей день, до сих пор ни одна такая инициатива никем не озвучена. Наоборот, мы видим даже предварительную подготовку против еще не написанной инициативы. Мы еще раз подчеркиваем, что наша обязанность, с одной стороны, защищать все конституционные права и свободы любого человека, какого бы нетрадиционного и иного образ жизни он не придерживался, а с другой стороны, также очень принципиально мы должны защитить семейные ценности и наши будущие поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.



Для гарантированного обеспечения этой цели и в связи с большой важностью вопроса, которую нам показали проблемы в этом направлении в современном мире, мы решили инициировать, прежде всего, конституционные поправки, в которых будут четко прописаны гарантии семейных ценностей ​​и защита несовершеннолетних, после чего в ближайшее время мы также инициируем соответствующие и более конкретные изменения в законах, насчитывающих приблизительно нескольких десятков. Между тем, изменения в законодательстве будут полностью соответствовать действующей Конституции Грузии, однако для твердой реализации упомянутых целей в будущем, в долгосрочной перспективе мы инициируем конституционные изменения.



Мы также заявляем, что, исходя из нашей нынешней оппозиции, у нас нет больших надежд на то, что они поддержат эти конституционные изменения, однако мы сделаем все возможное, чтобы если не сейчас,



то в парламенте следующего созыва была обеспечена их поддержка, а поправки в законах, в которых будет гораздо больше конкретики будут гарантировано приняты в этом году», - заявил Мамука Мдинарадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





