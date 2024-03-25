

Папуашвили: Восстановление автокефалии ГПЦ – это событие огромной важности на сложнейшем пути к суверенитету

25.03.2024 11:58





Поздравляю с датой восстановления автокефалии Православной Церкви главу Матери-Церкви; Его Святейшество и Блаженство, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II, который самоотверженно продолжил путь великих отцов Грузинской Церкви, - об этом пишет в социальной сети председатель парламента Грузии.



Как отмечает Шалва Папуашвили, восстановление автокефалии является событием огромной важности, определяющим актом грузинской идентичности, культуры и истории.



«Восстановление автокефалии Грузинской Православной Церкви на сложнейшем пути к суверенитету и самобытности грузинского государства является событием величайшего значения, как определяющий акт нашей идентичности, культуры и истории.



Прежде всего, поздравляю с этой поистине исторической датой восстановления автокефалии Православной Церкви главу Матери-Церкви; Его Святейшество и Блаженство, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II, который самоотверженно продолжил путь великих отцов Грузинской Церкви. Поздравляю наших священнослужителей и представителей духовенства.



Поздравляю каждого грузина, каждого настоящего патриота этой страны, потому что сегодняшний день олицетворяет собой свободу вероисповедания и краеугольный камень государственной независимости нашей родины.



Наш долг и долг наших будущих поколений – никогда больше не допустить того, чтобы пошатнулся фундамент грузинского государства, пошатнулась независимость Грузинской Православной Церкви и она пришла в упадок. Давайте вспомним заслуги наших великих предков перед Матерью-Церковью, как твердую гарантию существования грузинского государства и государственности», - пишет Шалва Папуашвили.





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